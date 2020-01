Empresário ligado a Bolsonaro defende Trump: colocou Irã em seu lugar

Gabriel Kanner, do Brasil 200, grupo de empresários ligados a Bolsonaro, defendeu sanções econômicas dos EUA contra o Irã. "Grande pronunciamento de Trump", disse. "Colocou o Irã em seu devido lugar" edit

247 - Gabriel Kanner, do Brasil 200, grupo de empresários ligados a Bolsonaro, defendeu a posição dos Estados Unidos contra o Irã e afirmou que o presidente americano, Donald Trump, “se comporta como um líder mundial, que trata o Irã como tem de ser tratado”, com sanções econômicas. A tensão entre os dois países aumentou depois que forças americanas mataram o general iraniano Qasem Soleimani no Iraque, onde duas bases americanos foram atacadas pelo Irã.

"Grande pronunciamento de Trump. Foi firme, incisivo, reiterou que não houve morte de americanos no ataque de ontem, criticou a postura frouxa de Obama, prometeu novas sanções econômicas. Mudou o tom das negociações. Colocou o Irã em seu devido lugar e defendeu a paz mundial", escreveu o empresário em sua conta do Twitter nesta quarta-feira (8).

