Empresário suspeito de obstruir investigação sobre tráfico de cocaína em aviões da FAB é solto pela Justiça

247 - A juíza Pollyanna Kelly, da 12ª Vara Federal do Distrito Federal, a mesma que rejeitou pedido de prisão do empresário que vendeu vacina Covaxin ao Ministério da Saúde, determinou a soltura do empresário Marcos Daniel Gama, conhecido como "Chico Bomba", que havia sido preso no último dia 18 sob suspeita de obstruir investigação a respeito de tráfico de cocaína em aviões da Força Aérea Brasileira (FAB). A informação é do jornal O Globo.

O sargento Manoel Silva Rodrigues foi preso, em junho de 2019, transportando cocaína em um avião da FAB que estava em Sevilha, na Espanha. A investigação apura se o empresário patrocinava a atividade ilícita e o prendeu após suspeitas de obstrução das investigações.

A decisão da juíza foi baseada na argumentação da defesa de que havia "inconsistências" e "incoerência" nos depoimentos que apontaram que o empresário estava ameaçando testemunhas e pediu sua liberdade.

"O tempo transcorrido entre a data da segregação cautelar do investigado Marcos Daniel Penna Borja Rodrigues Gama A e a presente data viabilizou a colheita dos depoimentos das testemunhas que poderiam ser comprometidos em razão das supostas ameaças sofridas bem como possibilitou a adoção de eventuais providências para a proteção de testemunhas de modo a frustrar a eventual concretização de ameaça real", escreveu a juíza, sustentando que não há mais elementos para justificar a manutenção da prisão.

