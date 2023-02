Empresários cobram de Haddad a volta do "Lulinha paz e amor"

Em jantar com Haddad, empresários dizem que a linha de conduta de Lula dos primeiros dois mandatos ainda não apareceu no atual governo edit

Apoie o 247

ICL

247 - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ouviu queixas sobre Lula (PT) em um jantar com empresários oferecido pelo grupo Esfera Brasil na quarta-feira (15).

Os convidados disseram que o "Lulinha paz e amor" dos primeiros dois mandatos do petista ainda não tinha aparecido neste atual governo. A informação é da jornalista Mônica Bergamo na Folha de S.Paulo.

Haddad respondeu dizendo que o presidente está ansioso para mostrar resultado e entregar o que prometeu.

Lula tem feito críticas severas ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, por causa da sinalização de que as taxas altas de juros poderiam vigorar até o fim do ano.

Lula considera que o presidente do BC está levando o país a uma recessão.

Estavam presentes o empresário João Carlos Camargo, fundador do Esfera e CEO da CNN Brasil, além de Jean Jereissati, CEO da Ambev, Luiz Carlos Trabuco, do Bradesco, os advogados Nelson Wilians e Arnoldo Wald, Luis Henrique Guimarães, da Cosan, Jaimes Almeida, presidente da Almeida Júnior, e Guilherme Chagas Gerdau Johannpeter, presidente do conselho de administração do grupo Gerdau.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.