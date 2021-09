Empresários do turismo e da alimentação enviam carta a Bolsonaro pedindo volta do horário de verão

“A adoção do horário diferenciado beneficia muito setores ligados ao comércio, serviços e turismo, especialmente bares e restaurantes, que conseguem aproveitar a hora extra de luz do sol para incrementar o faturamento, com o aumento da procura por happy hours”, argumentam os empresários edit

247 - Empresários brasileiros do setor de turismo e de alimentação enviaram um pedido a Jair Bolsonaro solicitando o retorno do horário de verão, extinto via decreto presidencial em 2019.

A carta, enviada nesta quinta-feira (2), contou com a assinatura de 15 entidades, como a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) e a União Nacional de Entidades do Comércio e Serviços (Unecs), informa a CNN Brasil.

“A adoção do horário diferenciado beneficia muito setores ligados ao comércio, serviços e turismo, especialmente bares e restaurantes, que conseguem aproveitar a hora extra de luz do sol para incrementar o faturamento, com o aumento da procura por happy hours”, argumentam os empresários.

O presidente da Abrasel, Paulo Solmucci, destacou que 37% das empresas do ramo estão atualmente operando no prejuízo.

“Estamos enfrentando um momento extremamente difícil, que é retomada das atividades de milhões de pequenas empresas que sofreram muito com a pandemia. Entendemos que a retomada do horário de verão trará um ganho para todos os empresários. A medida vai gerar um faturamento adicional para bares, restaurantes e cadeia do turismo. Cada real a mais que entra no caixa desses negócios representa um ganho no enfrentamento destes grandes desafios”, disse Solmucci.

