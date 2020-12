Empresários organizaram almoço para 400 pessoas para Temer e Bolsonaro em plena pandemia

Evento, no entanto, foi cancelado, por conta do aumento de casos de Covid-19 edit

247 - Em plena pandemia, Jair Bolsonaro e o ex-presidente golpista Michel Temer (MDB) participariam de almoço com 400 pessoas em São Paulo nesta terça-feira, 15, organizado por empresários da comunidade libanesa.

O almoço ocorreria no Clube Monte Líbano para agradecer Bolsonaro e Temer pela ajuda humanitária enviada ao Líbano, após uma explosão no porto de Beirute. O clube passou a se posicionar contra o evento, diante do aumento de casos de Covid-19, assim como os responsáveis da comunidade libanesa.

Segundo coluna de Bela Megale, na Globo, foi avaliado que não haveria condições de realizar um encontro dessa magnitude agora e que a agenda se converteria em algo extremamente negativo para os envolvidos.

“Em virtude da situação da pandemia, achamos por bem postergar a data. Achamos prudente não fazer agora”, disse Mahamed Zoghbi, presidente da Federação de Associações Muçulmanas no Brasil.

