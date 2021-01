Empresas buscam governo por aval para comprar 33 milhões de doses da vacina de Oxford

Negacionismo de Jair Bolsonaro não ganhou adesão em uma parte dos empresários. De acordo com articuladores, 12 firmas estão no grupo para importar 33 milhões de doses da vacina de Oxford/Aztrazeneca em tratativas com o ministério da Saúde, dentre elas Petrobrás, Gerdau, Vale, JBS, OI, Vivo e Ambev edit

247 - Empresas privadas brasileiras negociam com o governo uma autorização para importar 33 milhões de doses da vacina de Oxford/Aztrazeneca. De acordo com articuladores, 12 firmas estão no grupo para adquirir a imunização - Petrobrás, Gerdau, Vale, JBS, OI, Vivo, Ambev, Santander, Itaú, Claro, Whirlpool e ADN Liga. A informação foi publicada pela coluna Painel.

Segundo empresários, as tratativas ocorrem com o Ministério da Saúde. A ideia é que a pasta edite um ato descrevendo as condições para a liberação. Pelo acordo em andamento, metade do total dos imunizantes seria doado ao Sistema Único de Saúde (SUS). O restante iria para funcionários e familiares das companhias responsáveis por fazer a negociação.

Os 33 milhões de doses - a unidade é estimada US$ 23,79 - são a quantidade disponibilizada pela Aztrazeneca e poderiam chegar ao Brasil em fevereiro.

