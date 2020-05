Empresas de cosméticos retiram apoio a Ricardo Salles

Boticário, Natura e L’Occitane lideraram a retirada de todo o setor de cosméticos do manifesto de apoio a Ricardo Salles que entidades empresariais articulares depois da repercussão do “passar a boiada” do ministro do Meio Ambiente na reunião ministerial de 22 de abril edit

247 - As indústrias de cosméticos que atuam no Brasil decidiram sair do manifesto em apoio ao Ministério do Meio Ambiente elaborado por entidades após a divulgação do vídeo da reunião ministerial com Jair Bolsonaro em que Ricardo Salles disse que o momento da pandemia deve ser aproveitado para “passar a boiada”.A decisão significou a retirada da Abihpec (associação da indústria de cosméticos) da lista de assinaturas do manifesto.

A saída acontece depois de associadas da Abihpec, como Grupo Boticário, Natura e L’Occitane divulgarem em suas redes sociais que não aprovaram a ação. A entidade diz que a decisão de deixar o manifesto foi unânime em seu conselho, informa o Painel , da Folha de S.Paulo.

