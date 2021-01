Empresas resolvem iniciar campanhas próprias pela vacinação contra o coronavírus

247 - Setores diretamente afetados pela pandemia do coronavírus, empresas e associações de restaurantes, hotéis, construção civil e comércio, iniciaram campanhas próprias de incentivo à vacinação em massa. A informação foi publicada pelo jornal O Globo.

Uma das primeiras instituições a tomar iniciativa formal foi a Abrasel, associação de bares e restaurantes, que lançou a campanha "Vacina: eu confio". A campanha abrange vídeos e cartazes com cerca de mil personalidades em todo o País.

Jair Bolsonaro sabotou, em diversas ocasiões, a vacinação e criticou o isolamento social, além de seguir contribuindo para aglomerações ao sair nas ruas - e sem máscara -, violando recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Conflitos diplomáticos com a China e com a Índia está dificultando a importação de insumos para a produção de vacinas. Bolsonaro quer falar com o presidente chinês, Xi Jinping. A ideia é implorar pela exportação de insumos para a imunização no Brasil.

