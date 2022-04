Encontro de Bruno Araújo com Eduardo Leite foi estopim para Doria mexer na campanha

Apoie o 247

247 - Um almoço entre o presidente do PSDB, Bruno Araújo, e o ex-governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), foi decisivo para que o também ex-governador João Doria (PSDB), pré-candidato à Presidência da República, tomasse a decisão de mexer em sua equipe de campanha, de acordo com a Folha de S. Paulo.

Doria tirou Araújo da coordenação de sua campanha e o substituiu por Marcos Vinholi. Em nota, a equipe de Doria afirmou que o presidente da sigla "relativizou a candidatura de Doria" em declarações recentes e, essa postura, "considerada pouco agregadora, motivou a decisão".

Ao deixar o cargo, Araújo reagiu com ironia: "ufa!".

No encontro, Eduardo Leite e Araújo concordaram em manter o clima tranquilo dentro do partido no que se refere ao debate pela definição da candidatura presidencial. Doria ganhou no final de 2021 as prévias para ser o candidato oficial da sigla, mas Leite corre por fora agregando apoios a seu nome.

