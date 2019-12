Encurralado, Bolsonaro fala em chapa com Moro em 2022

247 - Jair Bolsonaro afirmou que deve concorrer à reeleição nas eleições presidenciais de 2022, apesar das denúncias de corrupção que envolvem diretamente o filho e senador Flávio Bolsonaro, do fraco desempenho da economia e dos retrocessos ambientais e sociais registrado em seu governo. Segundo ele, a ideia de uma “chapa imbatível” seria encabeçada por ele, tendo o ex-juiz e atual ministro da Justiça, Sérgio Moro, como seu vice.

“Somos Zero Um e Zero Dois. Tem de ver se ele quer. Nunca entrei em detalhes com ele sobre esse assunto, até porque é cedo demais para discutir, causa ciúme. Você daria um sinal de que não está satisfeito com o Mourão, e da minha parte está tudo tranquilo com o Mourão. O Moro não tinha uma vivência política. A cabeça dele enquanto juiz pensava assim: ‘Se eu fosse presidente, faria isso’. Agora ele conhece a realidade. Mas seria uma chapa imbatível”, disse Bolsonaro em uma entrevista à revista Veja que chega às bancas neste final de semana.