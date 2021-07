Encurralado, Bolsonaro usa protestos de Cuba como tábua de salvação

247 - Jair Bolsonaro criticou nesta segunda-feira (12) o governo de Cuba, um dia após o país registrar protestos contra o presidente Miguel Díaz-Canel e pedindo mudanças. São atos que, segundo o governo cubano, são estimulados pela inteligência dos EUA e ONGs de extrema direita .

"(Os manifestantes em Cuba) foram pedir liberdade. Sabe o que tiveram ontem? Borrachada, pancada e prisão", disse Bolsonaro em conversa com apoiadores em Brasília (DF). "E tem gente aqui no Brasil que apoia Cuba, que apoia Venezuela. Gente que foi várias vezes para Cuba tomar champagne com Castro, foi para a Venezuela tomar uísque com o Maduro. tem gente aqui que apoia esse tipo de gente, é sinal de que querem viver como os venezuelanos, como os cubanos", afirmou. O relato foi publicado pelo portal Uol.

"(...) É o comunismo. O cara prega igualdade, mas todos são iguais na pobreza. Alguém sabe quanto é salário mínimo em Cuba? 20 dólares, cem reais. Na Venezuela está, atualmente, em 5 dólares. Você tem que pegar uma sacola de dinheiro para comprar pão, se achar pão. Temos problemas no Brasil, quem não tem problema em casa? Imagina um município, um estado, o Brasil. Inteligente é quem aprende com erros dos outros; idiota aprende com próprios erros; imbecis não aprendem nunca", complementou.

