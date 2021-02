Enem digital tem ausência de mais de 70% dos candidatos

247 - O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020, na versão digital, realizou o segundo dia de prova neste domingo (7) com a ausência de 71,3% dos participantes.

De acordo com números oficiais, dos 93.079 inscritos, 66.370 faltaram a prova, feita por 26.709 estudantes. Os dados excluem o estado do Amazonas, que, por causa do colapso hospitalar em meio à pandemia, precisou ter a prova adiada; e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá, que teve o prédio interditado após um problema na estrutura. Os participantes que fariam a prova nesses locais terão que reservar os dias 23 e 24 de fevereiro para realizar o exame.

De acordo com Alexandre Lopes, presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), “a participação no exame é uma opção de cada participante. Nosso papel é oferecer à sociedade a oportunidade de um exame de acesso ao ensino superior. A opção de não fazer é individual”.

Ainda de acordo como o Inep, apesar dos problemas e da abstenção, o formato digital “foi um sucesso”.

