Enem: PF investigou contratos do governo Bolsonaro com gráficas

Metrópoles - A Polícia Federal investigou, no âmbito da Operação Bancarrota, potenciais irregularidades em contratos firmados pelo governo do presidente Jair Bolsonaro (PL) com gráficas responsáveis pela impressão de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

A ação policial foi deflagrada na última terça (7/12). Inicialmente, a PF sinalizou ter investigado apenas de contratos firmados entre 2010 e 2018 – período que antecedeu o mandato de Bolsonaro na Presidência.

No entanto, agora, a corporação também admite ter investigado os contratos mais recentes, segundo informações do UOL.

