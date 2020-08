Engenheiro, dono e empresa são condenados no RJ por naufrágio com 19 mortos

O engenheiro, o dono e o responsável pela lancha Cavalo Marinho I, que virou na Baía de Todos-os-Santos em 2017, foram condenados por unanimidade no Tribunal Marítimo da Marinha no Brasil. A tragédia deixou 20 pessoas mortas edit

247 – O Tribunal Marítimo da Marinha do Brasil, do Rio de Janeiro, condenou na quinta-feira (20) por unanimidade o engenheiro, o dono e o responsável pela lancha Cavalo Marinho I, que virou na Baía de Todos-os-Santos em 24 de agosto de 2017, após sair do cais de Mar Grande, na cidade de Vera Cruz, e naufragar por 15 minutos. Vinte pessoas morreram por causa do acidente, sendo 19 delas no dia e uma restante no ano seguinte por depressão e estresse pós-traumático. A informação é do portal G1.

Com um colegiado de sete pessoas, o julgamento foi realizado pelo juiz Nelson Cavalcante e Silva Filho. A execução de manobras do comandante da lancha, os cálculos para construção da embarcação, falhas em equipamentos, desgastes e outros fatores passaram por análise, acrescenta a reportagem.

Henrique José Caribé Ribeiro, engenheiro da embarcação, foi penalizado com a interdição do exercício da função de responsável técnico em todas as Capitanias dos Portos por cinco anos. Lívio Galvão, proprietário da CL Empreendimentos Eirelli foi condenado à multa máxima no valor de R$ 10.860, corrigido pelo setor de execução do Tribunal Marítimo. A CL Empreendimentos Eirelli teve o registro de armador cancelado.

