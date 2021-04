Enquadrado na Lei de Segurança Nacional, Boulos diz que Bolsonaro "adora ditadura" e dispara: "vamos tirar você da presidência"

Alvo de inquérito da PF por conta de um tuíte contra Bolsonaro no qual supostamente "ameaça" o ocupante do Planalto, o líder do MTST disse que Bolsonaro está "desesperado como um bicho acuado" por conta da CPI da Covid e possibilidade de impeachment edit

Revista Fórum - O líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) e da Frente Povo Sem Medo, Guilherme Boulos (PSOL), fez uma transmissão ao vivo em suas redes sociais, na tarde deste sábado (21), em que subiu o tom contra Jair Bolsonaro pelo fato de ter sido intimado pela Polícia Federal a prestar depoimento em um inquérito por “ameaçar” o presidente.

“Em vez do ministério da Justiça se preocupar em ir atrás das rachadinhas do [Fabrício] Queiroz, que estava agora essa semana fazendo de novo esquema com o governo do estado do Rio de Janeiro, em vez de ir atrás das rachadinhas e todos esses absurdos que estamos vendo dentro do próprio governo Bolsonaro, em vez de investigar o descaso em relação à pandemia, o boicote às medidas sanitárias e as vacinas, a gente tem um Ministério da Justiça que botou a Polícia Federal, dinheiro público, pra investigar um tuíte”, disse Boulos.

“O Bolsonaro, não é segredo para ninguém, adora uma ditadura. O que ele quer é o pensamento único, sufocar todas as oposições, não ter ninguém que questione esse genocídio que ele está praticando no Brasil, e tenta aparelhar o estado brasileiro pra suas finalidades políticas”, declarou.

