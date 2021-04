Enquadrado na Lei de Segurança Nacional, Boulos tem depoimento adiado por 'falta de sala' na PF

Boulos é investigado com base na LSN por ter feito supostas "ameaças" a Jair Bolsonaro e, agora, depoimento não tem nova data para acontecer edit

247 - O líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) e dirigente do PSOL, Guilherme Boulos, investigado com base na Lei de Segurança Nacional (LSN) por ter feito supostas "ameaças" a Jair Bolsonaro, teve depoimento desmarcado.

De acordo com Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, a Polícia Federal, responsável por realizar a oitiva, afirmou que não tem sala disponível para ouvir Boulos por conta de medidas restritivas adotadas em Brasília e, portanto, desmarcou o depoimento. Não foi marcada uma nova data.

A defesa de Boulos já havia pedido que a oitiva fosse feita de forma virtual, mas a solicitação foi negada.

