Enquanto Bolsonaro ataca urna eletrônica, seu partido não vai à inspeção proposta pelo TSE

247 - O PL, legenda pela qual o ocupante do Palácio do Planalto concorre à reeleição, ainda não foi ao TSE analisar o código-fonte da urna eletrônica, apesar de este estar disponível para inspeção desde 4 de outubro na sede do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Até agora, a única visita do PL ao TSE para acompanhamento dos sistemas ocorreu em 9 de dezembro, quando três representantes do partido estiveram no tribunal por cerca de três horas. Eles assistiram a apresentações sobre o processo eleitoral e os principais sistemas utilizados, bem como sobre o funcionamento da urna e seus dispositivos de segurança. Também tiveram dúvidas esclarecidas. Na data, não houve nenhuma análise do código.

A urna eletrônica é alvo de uma série de mentiras de Jair Bolsonaro, que apregoa a necessidade de auditoria externa e apuração paralela dos votos.

Reportagem da Folha de S.Paulo recorda que em maio, durante sua live semanal, Bolsonaro disse que o PL contrataria uma empresa para fazer uma auditoria privada das eleições deste ano.



