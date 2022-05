Enquanto Bolsonaro omite desmatamento, Mourão diz que números são horrorosos

De acordo com dados do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), a área desmatada na Amazônia chegou a 1.012 km² em abril, recorde absoluto para o mês edit

247- Jair Bolsonaro (PL) e o vice Hamilton Mourão (Republicanos) deram declarações divergentes hoje sobre o recorde de desmatamento da Amazônia atingido em abril. Enquanto Bolsonaro publicou um vídeo em que diz que o Brasil é um país "extremamente preservado", Mourão reconheceu o número e disse que o governo está analisando onde está errando. A reportagem é do portal UOL.

"[Os números são] péssimos, horrorosos. Estamos vendo onde estamos errando. Estamos com ações, temos a operação Guardiões do Bioma, uma ação conjunta do Ministério do Meio Ambiente e do Ministério da Justiça, e tem que ver com eles onde está havendo a falha", disse Mourão a jornalistas, ao ser questionado sobre o índice.

Enquanto isso, Bolsonaro publicou um vídeo nas redes sociais em inglês, em que nega que o Brasil seja uma "bomba ambiental".

