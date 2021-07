Enquanto governo derrete na CPI com escândalo, Bolsonaro vai orar em igreja

No mesmo momento em que a CPI recebe o representante comercial da empresa Davati Medical Supply Luiz Paulo Dominguetti, que aponta esquemas de corrupção no governo na aquisição de vacinas, Jair Bolsonaro resolveu ir para uma igreja orar edit

247 - No mesmo momento em que a CPI da Covid no Senado recebe o representante comercial da empresa Davati Medical Supply Luiz Paulo Dominguetti, que aponta esquemas de corrupção no governo na aquisição de vacinas, Jair Bolsonaro resolveu ir para uma igreja orar na manhã desta quinta-feira (1).

Bolsonaro participou de uma missa com parlamentares e seus familiares, em Brasília. O evento durou pouco mais de uma hora. Ele assistiu à missa ao lado da deputada Bia Kicis (PSL-DF). Outros parlamentares também estiveram na celebração, entre eles os deputados Evair de Mello (PL-MG), Eros Biondini (PROS-MG), General Peternelli (PSL-SP), Sanderson (PSL-RS), Diego Garcia (Podemos-PR) e General Girão (PSL-RN).

Cabo da Polícia Militar de Minas Gerais, o representante comercial da empresa Davati Medical Supply Luiz Paulo Dominguetti afirmou à CPI da Covid que o deputado federal Luis Miranda (DEM-DF) estaria negociando a venda de vacinas. Ele apresentou um áudio em que o parlamentar pelo Distrito Federal estaria envolvido nas tratativas para a importação de imunizantes.

"Eu tenho a informação de que um parlamentar ou outro estaria negociando. A informação que eu sei que é um. Inclusive tenho o áudio dele tentando negociar. É o Luis Miranda. Ele procurou a Davati", disse.

O depoente afirmou, no entanto, que não sabe do que Miranda tratava no áudio, pois não tem o contexto. "Quem pode responder é o Cristiano (representante da Davati no Brasil)", continuou.

