Enquanto Michelle distribui marmitas para golpistas, transição acusa Bolsonaro de não fornecer cestas básicas a indígenas

247 - O Grupo Técnico (GT) de Desenvolvimento Social e Combate à Fome da Transição aponta que o governo de Jair Bolsonaro (PL) tem descumprido decisões judicais para fornecer cestas básicas a povos tradicionais no país.

“O orçamento da Ação 2792 (Cestas Básicas) vem sendo composto basicamente por créditos extraordinários e há sistemático descumprimento de decisões judiciais de fornecimento de cestas para famílias indígenas e quilombolas”, diz o GT, em ofício enviado ao economista Aloizio Mercadante, coordenador dos grupos técnicos do gabinete de transição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

De acordo com o documento obtido pelo portal Metrópoles, o governo federal também não tomou providências para utilizar recursos disponíveis desde junho, e pode deixar populações vulneráveis sem alimentos nos primeiros meses do próximo ano.

A acusação ocorre no mesmo momento em que Michelle Bolsonaro foi denunciada por fornecer marmitas ilegalmente a golpistas que acampam nas redondezas do Palácio da Alvorada em defesa de um golpe militar.

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), integrante da equipe de transição do presidente diplomado, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou que vai pedir ao Supremo Tribunal Federal (STF) o indiciamento da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, no âmbito do inquérito dos atos antidemocráticos, além de solicitar a desocupação do Palácio da Alvorada por parte dos bolsonaristas.

