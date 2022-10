Entidades pedem que Conselho Tutelar apure violações em vídeo de Bolsonaro com crianças

Apoie o 247

247 - “O Conselho Tutelar de Taguatinga (DF) foi acionado nesta terça-feira por quatro entidades ligadas à proteção dos direitos das crianças e adolescentes que pedem a instauração de uma investigação sobre o vídeo em que Jair Bolsonaro aparece ao lado de crianças do colégio CCI, localizado no município. As imagens foram publicadas no Twitter por Fábio Wajngarten, responsável pela comunicação da campanha do presidente à reeleição e alcançaram quase 270 mil visualizações”, informa o jornalista Lauro Jardim em sua coluna no jornal O Globo.

“A representação enviada ao órgão afirma que o conteúdo pode ter infringido o Estatuto da Criança do Adolescente (ECA) ao expor os alunos sem consentimento dos pais. Eles assinaram autorização para que os filhos aparecessem num videoclipe filmado em Brasília com referências à Copa do Mundo, mas não a causas políticas. Com isso, teriam sido violados os direitos à dignidade, à honra e à imagem dos envolvidos”, acrescenta.

“Subscrevem o documento o Movimento Nacional de Direitos Humanos (MNDH); a Associação de Ex-conselheiros e Conselheiros da Infância (AECCI); a Organização de Direitos Humanos Projeto Legal e a Associação Nacional dos Centros de Defesa da Criança e do Adolescente (Anced)”, finaliza.

