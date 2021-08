Entidades reforçam convocação pelo Fora Bolsonaro marcado para quarta-feira

247 - Organizações nacionais tiveram uma reunião na última quinta-feira (12) com o objetivo de alinhar estratégias para dois dias de mobilizações pelo impeachment de Jair Bolsonaro: 18 de agosto e 7 de setembro. Entre os organizadores dos atos estão as frentes Brasil Popular e Povo sem Medo. Juntas, as duas instituições agregam mais de um centena de organizações sociais.

De acordo com o documento da reunião, a "data marca um dia de Greve Geral dos servidores públicos das três esferas (municipais, estaduais e federais) e de outras categorias em luta contra os ataques do governo Bolsonaro aos serviços públicos com a Reforma Administrativa e aos direitos de todos trabalhadores em geral com a minirreforma trabalhista (MP 1045)".

"Os movimentos populares devem organizar faixaço, trancaços, panfletagens e outras formas de protesto dando visibilidade à nossa luta por Fora Bolsonaro, contra a fome, a carestia, o desemprego e a superexploração dos jovens e trabalhadores com a minirreforma trabalhista", disse o texto.

"Defendemos os serviços públicos essenciais para o povo como saúde, educação, moradia e assistência social ameaçados pela Reforma Administrativa de Paulo Guedes, Bolsonaro e Arthur Lira", acrescentou.

