Entidades vão ao STF contra marco temporal promulgado pelo Congresso

247 - O Observatório do Clima, o Greenpeace Brasil e outras quatro entidades submeteram ao STF (Supremo Tribunal Federal) um pedido conjunto de ingresso como amici curiae (amigos da corte) na ação que questiona a promulgação da lei do marco temporal pelo Congresso Nacional, informa a jornalista Mônica Bergamo na Folha de S.Paulo.

As organizações consideram que o marco temporal ataca os direitos dos povos indígenas às suas terras e culturas.

"O Poder Legislativo não realizou nenhum procedimento de consulta livre, prévia e informada acerca das medidas capazes de afetar os povos indígenas diretamente", afirmam as entidades em documento. Além do Observatório do Clima e do Greenpeace Brasil, o pedido de ingresso é assinado por Instituto Alana, WWF-Brasil, Alternativa Terrazul e Instituto Internacional Arayara.

A lei do marco temporal foi promulgada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), em dezembro do ano passado, depois de o Parlamento derrubar os vetos do presidente Lula (PT) ao projeto.

