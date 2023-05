Entrada de Bolsonaro nos EUA foi legal, mesmo com cartão de vacinação adulterado

Como chefe de Estado, Jair se encaixava nas exceções do Centro de Controle e Prevenção de Doenças do país para pessoas que não precisavam comprovar a vacinação contra a Covid-19 edit

247 - Mesmo sem ter recebido a vacina contra a Covid-19, Jair Bolsonaro entrou legalmente nos EUA no fim de dezembro de 2022, de acordo com informações de fontes governamentais do país ouvidas pelo colunista Igor Gadelha do portal Metrópoles .

Isso se deu porque, na função de chefe de Estado, ele se encaixava nas exceções do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos EUA para pessoas que não precisavam comprovar a vacinação completa contra a Covid-19. A lista de exceções também incluía a filha mais nova de Bolsonaro, Laura, que tem 12 anos.

Tal viagem de Bolsonaro passou a ser alvo de suspeitas devido à deflagração da Operação Venire, da Polícia Federal, sobre a adulteração dos cartões de vacinação dele, de sua filha e de outros auxiliares .

