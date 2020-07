Entre os brasileiros que veem piora na pandemia da Covid-19, 73% dizem que Bolsonaro mais atrapalha que ajuda

247 - Pesquisa realizada pelo Datafolha aponta que, entre os brasileiros que acreditam que a pandemia do novo coronavírus vem piorando no país, 73% avaliam que as atitudes de Jair Bolsonaro mais atrapalham que ajudam na reversão do quadro.

Ainda segundo o estudo, realizado entre os dias 23 e 24 de junho e divulgado nesta quinta-feira (2), entre os que acreditam que a situação está melhorando, 36% dizem que Bolsonaro atrapalha. Neste grupo, outros 56% dizem que Bolsonaro ajuda.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.