Entregador de aplicativo viraliza nas redes: "Pelo Brasil e pela vida, Lula 2022"

247 - Um entregador de aplicativo viralizou nas redes sociais após estampar em sua mochila o adesivo: “Pelo Brasil e pela vida, Lula 2022".

A imagem ganhou o apoio de diversos internautas, que ressaltam o quanto as políticas neoliberais pós golpe de 2016 aceleraram o processo de sucateamento das relações trabalhistas no país, em destaque aos entregadores de aplicativos, que não possuem vínculo trabalhista com os patrões multimilionários.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.