Envolvidos na tentativa de golpe dizem que investigação está ainda 'só na ponta do iceberg' e até preparam mala para a cadeia

247 - Os mais de 20 investigados por uma tentativa de golpe de Estado supostamente articulada por membros e aliados do governo Jair Bolsonaro (PL) concordam, segundo Malu Gaspar, do jornal O Globo, que o que já foi revelado pela Polícia Federal "é só a ponta do iceberg". A Operação Tempus Veritatis, na avaliação deles, ainda terá outras fases, deverá contar com novos delatores e poderá complicar ainda mais a situação de Bolsonaro e seu entorno.

"Até aqui, mais de 20 pessoas já prestaram depoimento à Polícia Federal. O temor de parar atrás das grades é tão grande que um dos investigados se preparou para o pior: chegou para prestar depoimento, na semana passada, com uma mala de mão preparada para o caso de ser dada uma ordem de prisão e ele ter que sair da PF direto para a cadeia", conta a reportagem. Um advogado que acompanha de perto as investigações afirma: “ainda nem começou a investigação de fato, e muitos acham que vão ser detidos”. Advogados de militares e de ex-integrantes do governo Bolsonaro apostam em uma nova fase da Operação Tempus Veritatis, com mais buscas e apreensões contra novos alvos.

continua após o anúncio

A estratégia dos investigados neste momento inclui não 'comprar briga' com o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, relator do caso. “Se o Alexandre de Moraes já negou tudo para o Bolsonaro, por que eu, que sou menor numa escala de importância, vou tentar a mesma estratégia? Esse momento não é de fazer embate nem ir para o confronto com o ministro”, afirma um advogado.

