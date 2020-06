Epicentro do coronavírus, Brasil também enfrenta início de novo surto de zika

Nova espécie do vírus, identificada por pesquisadores do Cidacs, estaria em circulação desde o início deste ano, e poderia levar o país a encarar duas epidemias simultâneas edit

Portal Forum - Uma nova espécie do vírus zika estaria circulando no Brasil nos últimos meses, com o potencial de se transformar em uma segunda epidemia, simultânea a do coronavírus, que tem no país o seu epicentro mundial atual.

A informação surge a partir dos resultados de uma pesquisa de investigadores do Cidacs (Centro de Integração de Dados e Conhecimento em Saúde), publicada no Journal of Infectious Diseases, a qual afirma que se trata de um subtipo do vírus, de origem asiática.

O pesquisador Artur Queiroz, co-autor da investigação, afirma que “a principal descoberta é que vemos uma variação de subtipos e linhagens ao longo dos anos e em 2019, embora apareça uma pequena linhagem, que até então não havia sido detectada no país”.

