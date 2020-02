‘Episódio triste’, diz Maia sobre insulto de Bolsonaro a jornalista

247 - O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse que não se manifestou imediatamente após o insulto de Jair Bolsonaro à jornalista Patricia Campos Mello, da Folha de S.Paulo, porque sua posição sobre o assunto já é conhecida.

“Eu já comentei sobre esse assunto, da gravidade desse assunto, todos sabem a minha posição, eu não preciso ficar narrando cada vez que um episódio triste e lamentável como esse acontece”, afirmou, ao chegar à Câmara para um encontro com o ministro do Supremo Tribunal Federal Dias Toffoli.

Durante entrevista em frente ao Palácio da Alvorada, nesta terça-feira (19), Bolsonaro afirmou: "Ela [repórter] queria um furo. Ela queria dar o furo a qualquer preço contra mim [risos dele e dos demais]".

Maia defendeu a importância da liberdade de imprensa para a democracia. “Tudo o que acontece que vai na linha contrária vai sinalizando de forma negativa para a sociedade e para os investidores no Brasil. Então todos vão olhando com dificuldade”, continuou.

“Por isso que, quando começa o ano, a economia está sempre crescendo num patamar mais alto, chega no final do ano a economia caminha para outro patamar, porque esse tipo de declaração sempre vai gerando perplexidade e insegurança na sociedade brasileira”, complementou.

De acordo com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), o insulto "é uma página virada, porque já aconteceu". "Mas que a gente possa, daqui para frente, conduzir com mais respeito, com mais atenção porque vocês são atores importantes no fortalecimento das instituições".