Equipamentos antisseca pagos com dinheiro público ficam sem uso, estocados em depósitos do governo

Há mais de um ano, caixas-dágua e equipamentos agrícolas permanecem estocados em áreas do órgão federal em Pernambuco

247 - O governo de Jair Bolsonaro mantém em estoque dezenas de cisternas, caixas-d’água, tratores, implementos agrícolas e tubos de irrigação comprados com recursos de emendas parlamentares.

Essas emendas estão no olho do furacão do toma lá dá cá entre o governo e o Congresso Nacional, dominado pela direita liderada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira.

Reportagem da Folha de S.Paulo aponta que vários equipamentos são mantidos amontoados em depósitos da Codevasf em Petrolina (PE), a 713 km do Recife, e já dão sinais de desgaste com o tempo. Alguns desses equipamentos estão lá há mais de um ano.

Moradores da região suspeitam que os produtos estejam sendo guardados para distribuição no ano eleitoral de 2022.

