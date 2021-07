Equipe da Capitã Cloroquina gastou R$ 28 mil dos cofres públicos em viagens à Manaus para difundir cloroquina

O detalhamento dos gastos de passagens aéreas e diárias da equipe de médicos e servidores foi enviado à CPI da Covid no Senado edit

247 - As viagens à Manaus da equipe da secretária de Gestão do Trabalho e da Educação do Ministério da Saúde Mayra Pinheiro, a "Capitã Cloroquina", custaram R$ 28 mil aos cofres públicos. Na capital manauara, o grupo difundiu o uso da cloroquina contra a Covid-19, remédio que não possui eficácia comprovada cientificamente contra a doença.

O detalhamento dos gastos de passagens aéreas e diárias da equipe de médicos e servidores foi enviado à CPI da Covid no Senado.

A equipe Capitã Cloroquina pressionou a Prefeitura de Manaus a adotar o "tratamento precoce" e distribuir remédios sem eficácia comprovada durante a crise do oxigênio hospitalar. Em seu depoimento à CPI, ela insistiu na defesa da cloroquina. (Com informações da coluna Painel, da Folha de S.Paulo).

