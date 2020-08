Equipe de Aras e Lava Jato se unem no Rio em investigação contra Witzel

247 - A ação da Procuradoria-Geral da República contra Wilson Witzel (PSC-RJ) uniu dois polos que estão em briga. Enquanto travam batalha no Supremo por causa do compartilhamento de dados de inquéritos, a equipe de Augusto Aras e a força-tarefa da Lava Jato do Rio trabalharam juntas no afastamento do governador na sexta (28).

A coluna Painel da Folha de S.Paulo informa que houve uma mudança na relação no último mês, com sinais de alinhamento entre Brasília e Rio.

Entre procuradores, a impressão é a de que o embate com a Lava Jato do Rio se restringe a troca de informações e que o alvo principal de Aras é Deltan Dallagnol, próximo de Sergio Moro, desafeto de Jair Bolsonaro.

