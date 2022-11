Equipe de Lula pretende fazer varredura em computadores da PF

Segundo um interlocutor do presidente eleito, a preocupação é que agentes da PF alinhados com o bolsonarismo instalem programas espiões para monitorar o trabalho da nova equipe edit

Apoie o 247

ICL

247 - A futura administração da Polícia Federal (PF) terá como uma das primeiras ações a varredura nos computadores da instituição depois que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assumir o cargo em janeiro. De acordo com um interlocutor do petista, a preocupação é que agentes da PF alinhados com o bolsonarismo instalem programas espiões para monitorar o trabalho da nova equipe. A informação foi publicada nesta segunda-feira (7) pelo blog de Andréia Sadi.

Para esse assessor de Lula, a varredura pode ajudar a identificar se Jair Bolsonaro (PL) usou a Polícia Federal para o que o atual ocupante do Planalto chamava de "serviço de informações particular", composto por agentes de segurança pública, e não só da PF.

O presidente eleito não definiu quem ocupará o cargo de diretor-geral, mas, entre os nomes favoritos do petista, está o de Andrei Passos, que foi chefe da equipe de segurança de Lula durante a campanha.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.