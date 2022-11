Equipe de Lula quer evitar indicações de Bolsonaro a tribunais e cargos no exterior até o fim do mandato

Apoie o 247

ICL

247 - Aliados do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já se articulam para evitar indicações de Jair Bolsonaro (PL) a tribunais e cargos no exterior, informa Valdo Cruz, do g1.

"Segundo assessores de Lula, a intenção é evitar que essas indicações sirvam a um projeto político do grupo que vai deixar o governo", informa o jornalista.

Até deixar a Presidência da República, em 31 de dezembro, Bolsonaro poderá indicar 16 desembargadores de tribunais regionais federais. Indicações de Bolsonaro para cargos diplomáticos também aguardam votação no Senado. A equipe de Lula avalia ser melhor aguardar a posse do novo presidente, em 1º de janeiro.

"Algumas das indicações feitas para postos no exterior podem até ser liberadas, mas a ideia é que o futuro ministro das Relações Exteriores faça a análise individual dos indicados antes de manter os nomes", destaca o texto. Ainda não se sabe quem será o chanceler brasileiro no novo governo Lula.

Em relação às indicações para o Judiciário, há a avaliação de que aliados de Bolsonaro têm interesse direto no assunto, "seja por questões políticas, seja por processos em tramitação na Justiça".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.