Equipe de Pazuello pediu adoção de “meio-termo” em lockdown às vésperas de colapso em Manaus

Reunião da equipe do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, com o governo do Amazonas ocorreu no dia 10, quatro dias antes do sistema de saúde de Manaus entrar em colapso e pacientes com Covid-19 morrerem por falta de oxigênio hospitalar edit

247 - Quatro dias antes do sistema de saúde de Manaus (AM) entrar em colapso, integrantes da equipe do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, pediram que o governo do estado adotasse um “meio-termo” nas medidas restritivas adotadas para conter o avanço da Covid-19 do estado, algo diferente do lockdown. Segundo reportagem do jornal O Globo, o assunto foi discutido em uma reunião no dia 10 de janeiro.

No dia 14, os hospitais colapsaram e a fata de oxigênio hospitalar levou à morte por sufocamento diversos pacientes internados em e estado grave. De acordo com o Ministério Público Federal (MPF) ao menos 29 pessoas teriam morrido por falta de oxigênio.

Pressionado, o governador Wilson Lima assinou na mesma data um decreto impondo medidas menos severas que o lockdown, como o toque de recolher entre 19h e 6h. As assessorias do Governo do Amazonas e do Ministério da Saúde não negaram a realização da reunião, mas não responderam aos questionamentos sobre os assuntos específicos tratados na ocasião.

