Equipe de transição quer rever contratos da Codevasf e da Petrobrás

247 - A equipe de transição do governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deverá iniciar esta semana os debates sobre as contratações feitas pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba (Codevasf) e pela Petrobrás.

“Vamos tentar obter junto à CGU (Controladoria-Geral da União) quais foram os pontos falhos dessas contratações e dessas licitações, e a partir desses dados vamos sugerir melhorias e um maior enfoque nessa matéria — diz o advogado Juliano Breda sobre a revisão dos contratos da Codevasf, de acordo com o jornal O Globo.

A Codevasf foi entregue por Jair Bolsonaro (PL) ao centrão em troca de apoio político e vem sendo utilizada como uma espécie de escoadouro de recursos oriundos das chamadas emendas de relator, que integram o orçamento secreto do governo Bolsonaro, utilizado para cooptar o apoio de parlamentares no Congresso Nacional.

Ainda segundo a reportagem, “os integrantes da transição também planejam colocar lupa sobre o relacionamento da Petrobrás com fornecedores. O objetivo é evitar erros cometidos no passado. Em um relatório entregue à equipe de transição, o Tribunal de Contas da União (TCU) apontou ‘fragilidades de procedimentos de integridade nos relacionamentos com contrapartes (fornecedores, financiadores etc.), expondo a companhia e seus funcionários a riscos de integridade e inobservância de normas de licitações e contratos’”.

Os integrantes da equipe de transição do novo governo também deverão se reunir com representantes da CGU, da Advocacia-Geral da União (AGU) e do Ministério Público Federal (MPF), para discutir a possibilidade de revisão da classificação de sigilo de 100 anos imposto sobre dados, além de informações e documentos, pelo governo Bolsonaro.

A derrubada do sigilo é uma das promessas de campanha de Lula.

