Equipe de transição reclama de resistência por parte da diretoria da Caixa

247 - Membros do Grupo Técnico (GT) de Cidades da equipe de transição de governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) têm se queixado de resistências por parte da atual diretoria da Caixa Econômica Federal em relação à aceitação das propostas feitas pela coordenação do GT. O grupo se reuniu com a direção da instituição financeira na quarta-feira (23).

“Segundo alguns integrantes da transição que estavam no encontro, os diretores da Caixa Econômica não mostraram receptividade nas propostas que devem começar a funcionar já nos primeiros cem dias do governo Lula”, diz a coluna do jornalista Guilherme Amado, do Metrópoles.

