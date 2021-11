Ernesto Araújo ataca Bolsonaro: “virou a base do Centrão”

Apoie o 247

Por Guilherme Amado, no portal Metrópoles - O ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, disse que o governo do presidente Jair Bolsonaro “virou a base do Centrão”. Ele fez a crítica, gravada em vídeo, em um congresso conservador realizado em Santa Catarina.

Para o ex-chanceler, no começo do governo “eram poucos que estavam dentro desse projeto de transformação do sistema, muitos estavam ali fingindo, estão até hoje”. Ele não diz quem são essas pessoas. Segundo ele, Jair Bolsonaro teria se rendido ao sistema.

