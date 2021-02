Ernesto Araújo defende agressão de Bolsonaro a jornalistas (vídeo)

O ministro esteve ao lado de Jair Bolsonaro quando ele mandou a imprensa à PQP. Em entrevista à Jovem Pan, ele defendeu as agressões edit

247 - O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, defendeu as agressões de Jair Bolsonaro à imprensa, quando ele mandou jornalistas “enfiar no rabo” leite condensado, quando surgiram questionamentos sobre o gasto de R$ 15 milhões com o alimento pelo governo federal.

Em entrevista ao Morning Show, da Jovem Pan, na segunda-feira, 1º, Araújo, que esteve ao lado de Bolsonaro quando foi feita a declaração,ao ser perguntado sobre as gargalhadas que deu no momento do ataque e se isso não seria infantil, respondeu que “não é infantil de forma nenhuma”.

“Grande parte da imprensa joga contra o país e precisa ouvir isso de diferentes maneiras”, afirmou o chanceler brasileiro.

Ele ainda chamou a imprensa de manipuladora e mentirosa: "A imprensa quer narrar o jogo, mas não narra o que está acontecendo. Quando nosso time faz gol, ela não diz que foi gol, quando o time adversário não faz gol, diz que foi.”

O ministro também defendeu que é importante “qualquer gesto para chamar atenção deste papel deletério, mentiroso, falso que boa parte da imprensa está desempenhando contra os interesses nacionais”

“Esse é o estilo dele [Jair Bolsonaro]”, argumentou Araújo em defesa dos ataques a jornalistas.

“Infantil é quem inventa uma coisa de leite condensado para pegar um governo que tem uma performance limpa na questão da corrupção”, disse. “Boa parte da imprensa tem veneração pela mentira e a pratica com gosto diariamente”, concluiu.

Ernesto Araújo: A imprensa joga contra o país.



Durante o Morning Show, o ministro das Relações Exteriores comentou o vídeo em que aparece comemorando o ataque à imprensa por parte do presidente Jair Bolsonaro no caso da compra das latas de leite condensado pelo governo federal. pic.twitter.com/U290U7iHiF — Jovem Pan News (@JovemPanNews) February 1, 2021





O conhecimento liberta. Saiba mais