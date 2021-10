Ernesto Araújo, demitido do Itamaraty, foi abandonado por Bolsonaro

O ex-chanceler bolsonarista espera até hoje um telefonema do ex-chefe edit

247 - Ernesto Araújo espera até hoje um telefonema de Jair Bolsonaro, desde que foi demitido do Itamaraty, em março. O ocupante do Palácio do Planalto nunca se dirigiu a seu ex-chanceler desde que ele deixou o Ministério das Relações Exteriores.

Ernesto ainda analisa se vai se candidatar em 2022 a deputado federal. Atualmente, ele está licenciado do Itamaraty, sem vencimentos, e vive em Brasília, informa o jornalista Gilberto Amado no Metrópoles.



