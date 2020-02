Ernesto Araújo: ditadura militar é uma "questão de interpretação da história brasileira"

A frase do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, foi resposta a um ofício apresentado pelo deputado Marcelo Calero (Cidadania-RJ), que protocolou na Câmara um pedido para a Casa solicitar explicações ao chanceler sobre o uso de um livro do ex-chefe do DOI-CODI, Carlos Brilhante Ustra, para embasar uma de suas palestra edit

247 - O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, afirmou que a existência da Ditadura Militar (1964-1985) no Brasil “se trata de uma questão de interpretação da história brasileira”.

A frase foi resposta a um ofício apresentado pelo deputado federal Marcelo Calero (Cidadania-RJ), que protocolou na Câmara um pedido para a Casa solicitar explicações ao chanceler sobre o uso de um livro do ex-chefe do DOI-CODI, Carlos Brilhante Ustra, para embasar uma de suas palestras. o pedido foi feito com base em uma informação publicada pela coluna de Bela Megale, de que o ministro usa a obra para ajudar em seus discursos.

No documento, Calero pergunta: “A atual gestão do Ministério das Relações Exteriores nega a existência de uma ditadura no Brasil, implementada pelo golpe militar de 1º de a de abril de 1964?”.

O ministro respondeu ao parlamentar. “Trata-se de uma questão de interpretação da história brasileira, que não compete ao Ministério das Relações Exteriores no contexto da presente consulta”.