Ernesto Araújo é designado para cargo administrativo no Itamaraty e deve integrar missão brasileira no exterior

A expectativa é de que o ex-chanceler passe a integrar alguma missão brasileira no exterior que não exija aprovação pelo Congresso, como um consulado. Por enquanto, ele foi designado para a secretaria de gestão administrativa do Itamaraty edit

247 - O ex-chanceler Ernesto Araújo, o pior diplomata do mundo retirado do cargo por Jair Bolsonaro nesta segunda-feira (29), foi designado para a secretaria de gestão administrativa do Itamaraty.

A secretaria é responsável por tratar das remoções para o exterior e atualmente é chefiada pela embaixadora Cláudia Buzzi.

Segundo interlocutores, Ernesto deve permanecer no cargo até que Bolsonaro decida seu destino, que pode ser em alguma missão no exterior.

No entanto, o ex-chanceler não deve optar por uma embaixada, já que isso requer aprovação pelo Congresso, que o rechaçou repetidamente. Assim, uma das alternativas é que integre a missão brasileira junto à OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico), ou até mesmo um consulado.

As informações foram reportadas na Folha de S.Paulo.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.