Ernesto Araújo tem o dedo podre, aponta Rubens Ricupero

"É por isso que o presidente acerta mais quando recua do que quando avança", diz o embaixador Rubens Ricupero, ao comentar a desastrosa política externa de Ernesto Araújo, que atende apenas aos interesses de Donald Trump e Benjamin Netanyahu

O embaixador Rubens Ricupero publicou um artigo na Folha de S. Paulo neste sábado, em apontou o dedo podre de Ernesto Araújo, chanceler que destrói a tradição diplomática do Itamaraty e coloca a política externa a serviço dos interesses de Donald Trump e Benjamin Netanyahu.

"A diplomacia bolsonarista tem dedo podre, erra sistematicamente ao avaliar situações. É por isso que o presidente acerta mais quando recua do que quando avança. É enorme a lista de absurdos abandonados ou corrigidos: oferta de bases aos EUA; anúncio de saída do acordo do clima de Paris; intenção de mudar a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém; declarações hostis aos chineses e aos árabes; nomeação frustrada de Eduardo Bolsonaro como embaixador em Washington; e apostas em alianças falidas (Macri, Salvini, Netanyahu, o chileno Piñera, o venezuelano Juan Guaidó)", apontou Ricupero.