Erro na correção do Enem 2019 afetou cerca de 6 mil candidatos, informa MEC

Ministro da Educação, Abraham Weintraub, disse que erros nas provas do Enem foram concentrados em quatro cidades e afetaram cerca de seis mil pessoas. No entanto, governo deu como prazo apenas até às 10h dessa segunda para receber reclamações de estudantes que se sentiram prejudicados edit

Sputnik - Em entrevista concedida para a Rádio Gaúcha, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, afirmou que as provas seriam corrigidas ainda hoje. O prazo para os candidatos pedirem a revisão foi encerrado às 10h desta segunda-feira (20).

"A gente já tem o número de pessoas e vai ser corrigido hoje à noite. Estamos falando de 0,1% das pessoas, isso dá cerca de cinco ou seis mil candidatos, problemas que vão ser corrigidos. O impacto é baixo e não vai ter nenhum efeito para a maioria das pessoas".

O método de correção e pontuação do Enem avalia a dificuldade das questões. As mais difíceis - com menor percentual de acertos, valem mais. Por isso, erros em uma parcela das provas podem acabar afetando um número maior de candidatos.

O problema teria sido causado pela falha em impressora da gráfica Valid, contratada pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) para confeccionar e entregar os cadernos de provas do Exame Nacional do Ensino Médio 2019.

Impressora 'dava umas engasgadas'

Segundo o chefe da pasta, a máquina "dava umas engasgadas" durante a impressão, o que gerou o descolamento da prova com o gabarito.

Weintraub disse que o erro foi identificado a partir de estatísticas do Inep, autarquia responsável pela produção e correção da prova. De acordo com ele, alguns candidatos apresentaram notas altas no primeiro dia e resultados baixos no segundo.

"Não faz sentido uma pessoa gabaritar no primeiro dia e no segundo ela tirar zero", explicou.

A falha teria ocorrido em quatro cidades brasileiras, principalmente em Minas Gerais. O Enem foi realizado em novembro do ano passado.

"Não tem impacto nenhum, o pessoal aí do Sul pode ficar tranquilo. O resto também pode ficar tranquilo, foi um susto que as pessoas levaram", disse Weintraub.

'Peço desculpas pelo susto'

"Estatisticamente, o número é pequeno, mas, individualmente, temos que respeitar as pessoas. Peço desculpas pelo susto", acrescentou.