Erundina pede que Maia encaminhe “o processo de impeachment desse presidente genocida”

247 - A deputada federal Luiza Erundina (PSOL-SP) usou as redes sociais para pedir que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), faça “o que já deveria ter feito há muito tempo e não o fez: encaminhar o processo de impeachment desse presidente genocida”.

“Será que a tragédia humana de Manaus não é suficiente para configurar crime de responsabilidade dessa figura nefasta? Faça logo enquanto você tem tempo, senão passará para a História como omisso ou conivente com os inúmeros crimes cometidos pelo presidente Bolsonaro”, afirma Erundina na postagem.

“As mortes por asfixia de centenas de brasileiros (as) se devem ao descaso criminoso do Ministério da Saúde por não prover de oxigênio os hospitais de Manaus”, completa a parlamentar. “Exerça suas prerrogativas de presidente da Câmara dos Deputados e encaminhe imediatamente o processo de impeachment do presidente Jair Bolsonaro!”, afirma.

— Luiza Erundina (@luizaerundina) January 15, 2021

Leia a íntegra do recado postado por Luísa Erundina nas redes sociais:

Recado ao Presidente Rodrigo Maia

As mortes por asfixia de centenas de brasileiros (as) se devem ao descaso criminoso do Ministério da Saúde por não prover de oxigênio os hospitais de Manaus. E o mais grave é que, o Ministro da Saúde fora avisado pelo procurador da República do Estado do Amazonas, Dr. Igor da Silva Espíndola, que atua na área da saúde naquele estado, quatro dias antes da falta de oxigênio nos hospitais da cidade. Até que a tragédia se tornasse pública, o ministério nada fez e não tomou nenhuma providência.

Não vacile, Rodrigo Maia! Exerça suas prerrogativas de presidente da Câmara dos Deputados e encaminhe imediatamente o processo de impeachment do presidente Jair Bolsonaro!

Luiza Erundina

