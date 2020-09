Escalada da violência é resultado da cabeça miliciânica do Bolsonaro, diz Lula

Ex-presidente avalia que a postura de Jair Bolsonaro impulsiona casos de racismo, preconceito e brutalidade policial no Brasil: “se tem uma coisa que o Bolsonaro não mentiu para a sociedade é que ele queria uma polícia mais violenta" edit

Revista Fórum - Em entrevista ao Fórum Onze e Meia desta sexta-feira (4), em edição especial do aniversário de 19 anos da Fórum, o ex-presidente Lula avaliou a escalada de violência e os casos de racismo e brutalidade policial no Brasil. Na avaliação do ex-presidente, o ódio na sociedade é fomentado pelo presidente Jair Bolsonaro.

“Se tem uma coisa que o Bolsonaro não mentiu para a sociedade é que ele queria uma polícia mais violenta, que ele queria uma polícia que matasse, que o povo comprasse arma. O que está acontecendo é resultado da cabeça miliciânica do Bolsonaro”, disse Lula.

“Essa gente que andava escondida, que não tinha coragem de falar, começou a criar coragem, a partir da campanha do Bolsonaro, porque ele incitava isso todo santo dia. Você não via o Bolsonaro fazer um outro gesto a não ser atirando. Eles deram força para a polícia: matem!”, completou.

