Escândalo das joias sauditas faz PL adiar posse de Michelle Bolsonaro em cargo no partido

247 - O evento da posse de Michelle Bolsonaro como presidente do PL Mulher foi adiado pelo partido em função do escândalo das joias avaliadas em R$ 16,5 milhões, dadas pela monarquia saudita ao casal Bolsonaro e que integrantes do então governo tentaram introduzir ilegalmente no território brasileiro.

Segundo a coluna da jornalista Vera Magalhães, de O Globo, o evento deverá ser realizado no dia 21 de março, e não no dia 8, quando é comemorado o Dia Internacional da Mulher, como previsto inicialmente.

O objetivo do PL é fazer da ex-primeira-dama uma espécie de motor para fazer com que mulheres de perfil conservador ou evangélico se filiem ao partido.

“Com isso, a ideia é crescer exponencialmente o número de prefeituras do partido, tidas como incubadoras de candidaturas a deputado em 2026 - essas a grande fonte de receitas do fundo partidário”, ressalta a reportagem.

