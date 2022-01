Escanteado por Bolsonaro, Mourão nutre esperança de repetir chapa de 2018

Apoie o 247

Por Mariana Costa, Metrópoles - Entre altos e baixos, a relação do presidente Jair Bolsonaro (PL) com o vice-presidente Hamilton Mourão (PRTB) chegou ao ano eleitoral ainda sem definição sobre o futuro da chapa. Em 2021, o chefe do Executivo federal expressou quatro vezes que não queria mais Mourão como companheiro nas urnas. O general, por outro lado, afirmou em ao menos nove ocasiões que esperaria o veredito do mandatário do país, por meio de uma conversa formal, antes de decidir se concorrerá a outro cargo em outubro.

Segundo falas de Mourão, ele trabalha com três opções: terminar o mandato ao lado do presidente Jair Bolsonaro e depois se aposentar da vida pública; desincompatibilizar-se do cargo seis meses antes do pleito para concorrer a uma vaga ao Senado; ou esperar uma sinalização do titular do Planalto para tornar a compor a chapa da reeleição.

De acordo com a lei, o vice-presidente pode se candidatar a outros cargos preservando seu mandato, desde que não assuma a Presidência interinamente nos seis meses anteriores à eleição, que ocorrerá em outubro deste ano.

