Escola Superior de Guerra quer punir servidores militares que critiquem Bolsonaro

O subcomandante da Escola, Leonidas de Araujo Medeiros Junior,, consultou o jurídico do Ministério da Defesa para saber como punir servidores militares por declarações em palestras e redes sociais com críticas a Jair Bolsonaro

247 - A Escola Superior de Guerra (ESG) enviou um ofício à consultoria jurídica do Ministério da Defesa, em que solicita informações sobre a possibilidade de punir servidores públicos federais pertencentes aos quadros da instituição em caso de emissão de opiniões políticas. A informação é do Jornal O Globo.

De acordo com reportagem, o subcomandante da Escola, Leonidas de Araujo Medeiros Junior, manifesta preocupação com declarações de servidores militares em palestras e redes sociais com críticas a Jair Bolsonaro.

No documento, o subcomandante diz que os comentários sobre atos de Bolsonaro podem “contrariar as linhas de pesquisa e o escopo de atividades da instituição de ensino”.

Ainda de acordo com o ofício, casos em que servidores critiquem ou emitam qualquer tipo de “opinião política” contra o presidente devem ser analisados, uma vez que as Forças Armadas são subordinadas à Presidência.

O documento não cita nenhum caso concreto que tenha acontecido.

