Escolado em fake news, Bolsonaro diz que falará 'verdades' em assembleia da ONU

"Podem ter certeza, lá teremos verdades, realidade do que é o nosso Brasil e do que nós representamos verdadeiramente para o mundo", disse Jair Bolsonaro sobre participação na Assembleia Geral da ONU

Sputnik - Nesta sexta-feira (17), o presidente, Jair Bolsonaro, fez comentários sobre a Assembleia Geral da ONU 2021, na qual fará o discurso de abertura. Segundo o presidente, ele falará "verdades" na sua palestra, relatou o Valor Econômico.

"Na próxima terça-feira (21), estarei na ONU, participando no discurso inicial daquele evento. Podem ter certeza, lá teremos verdades, realidade do que é o nosso Brasil e do que nós representamos verdadeiramente para o mundo", disse Bolsonaro.

O chefe do Executivo cumpre agendas políticas hoje (17) em Minas Gerais e Goiás. Mais cedo, participou do lançamento do projeto Pró-Águas Urucuia, em Arinos (MG), que prevê a revitalização de bacias hidrográficas da região. No local, o presidente fez o comentário sobre o evento das Nações Unidas.

Ontem (16), a ONU confirmou que mudou sua própria orientação e não exigirá mais comprovante de vacinação contra a COVID-19 das autoridades que estarão presentes no evento.A medida beneficia Bolsonaro, que não se imunizou e frequentemente coloca em dúvida a segurança e eficácia das vacinas.

Segundo Antonio Gelis Filho, professor de Estratégia Internacional e Geopolítica da Escola de Administração de Empresas da FGV-SP entrevistado pela Sputnik Brasil, espera-se que o discurso do presidente seja "equilibrado, gentil, incisivo e batendo forte na soberania da Amazônia", uma vez que o texto foi redigido pelo chanceler brasileiro Carlos Alberto França.

Entretanto, o professor pontua que a palestra pode ser elaborada por França, mas não se sabe se "haverá eventuais enxertos no texto adicionados pelo presidente", o que pode "gerar dúvidas" e mudar o teor da mensagem.

